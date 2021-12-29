Оренбург, 29 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области 28 декабря зарегистрировали 143 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 5,6% являются несовершеннолетними. Всего в регионе выявили уже 107 712 заразившихся. Выздоровели 94 912 человек.

Госпитализированы в тяжёлом состоянии 187 пациентов. А от COVID-19 скончались уже 3436 граждан.