Калуга, 29 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 179 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 декабря. Днём ранее, 28 декабря, в регионе было зарегистрировано 189 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 64 тыс. 930 человек, 60 тыс. 678 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 201 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.