Омск, 29 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. По состоянию на 29 декабря в Омской области подтверждено 129 608 случаев заражения коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусная больница

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Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, за прошедшие сутки в регионе коронавирус выявили у 359 человек, в том числе 260 пациентов лечатся амбулаторно.

По данным федерального оперштаба, общее число выздоровевших в Омской области на сегодняшний день — 115 660 человек (+1995 за сутки).

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё десять омичей. За весь период пандемии в регионе скончались 3149 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в области выявили 375 носителей коронавируса, выздоровели 1996 человек, скончались десять ковид-пациентов.