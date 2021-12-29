* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:21 — REGNUM Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видео казни офицеров федеральной полиции Ирака. Об этом 29 декабря сообщает телеканал Al-Sumaria.

ВС Ирака Raad Azeze

По данным журналистов, один из убитых был опознан как начальник паспортного управления города Адхамия в провинции Багдад, полковник Ясир Аль-Джурани.

Боевики похитили Аль-Джурани и троих его коллег, когда они две недели назад были на рыбалке на озере Хамрин в окрестностях района Ханакин в провинции Дияла. Двое из них были казнены, пока иракский спецназ пытался отбить их у террористов. Ещё один погиб от полученных ран после освобождения.

Предположительно, Аль-Джурани был убит за неделю до публикации видео, поэтому силовикам не удалось найти его среди пленников отряда ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.