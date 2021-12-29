Пермь, 29 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Пермском крае 28 декабря обнаружили ещё 480 носителей коронавируса. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 159 263 заразившихся. 141 308 из них выздоровели.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 242 пациента. Из них 81 подключены к аппаратам ИВЛ. От COVID-19 скончались уже 7425 человек.