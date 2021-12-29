Ульяновск, 29 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждены очередные летальные исходы от ковида. Это следует из данных федерального оперативного штабп, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 29 декабря, в регионе скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом. Такое количество ковидных больных умирает третьи сутки подряд

Всего с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, умерли 3750 человек. Это составляет 3,12% от общего числа подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

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Напомним, в настоящее время в регионе амбулаторно лечатся 4,5 тыс. ковидных больных, в стационарах — почти 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получила более 800 тыс. доз вакцин от ковида. В регионе прививку сделали свыше 622 тыс. жителей (78,4% от плана), в том числе завершили вакцинацию почти 505 тыс. человек. Ревакцинировались свыше 85 тыс. человек.