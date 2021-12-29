Казань, 29 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 29 декабря выявили 42 537 случаев заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба, за последние сутки зарегистрировали еще 80 носителей инфекции, днем ранее заболели 97 человек.

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Выздоровели за время пандемии 36 175 ковид-пациентов, скончались 1425 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 100 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии провели 4 571 163 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции.

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