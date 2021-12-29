Барнаул, 29 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 29 декабря, протестированы за сутки 7768 человек, выявлен 441 новый носитель. Это на восемь человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 1524 больше. Про прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 57 за сутки (всего 5496). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 835 (+75 за сутки) и 84 737 (+350 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 464 человек (-35 за сутки). Из них 181 подключены к аппаратам ИВЛ (-39 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7981 человека, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 118 547 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 98 470 человек (+846 за сутки).

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