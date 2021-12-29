Барнаул, 29 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Алтайском крае по состоянию на 29 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 154 529 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 3679 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 65 007 жителей региона получили первую прививку (на 2035 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 1 032 476 (+5377 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 57 046 ревакцинированных (+340 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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