55% жителей Китая считают отношения с Россией самыми важными
Пекин, 29 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Наиболее важны для Китая в настоящее время отношения с Россией, считают более 55% жителей КНР. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного по итогам 2021 года Исследовательским центром издания Global Times.
Англоязычная китайская газета отмечает, что такой результат получен впервые, хотя подобный опрос проходит ежегодно с 2006 года. Оценка гражданами китайско-российских отношений опередила отношения Пекина с Евросоюзом (44,9%) и США (41,8%).
«Отношения между Китаем и Россией в качестве наиболее важных для страны двусторонних международных отношений выбрали 55,6% опрошенных», — говорится в публикации.
Газета обращает внимание на то, что 2021 год стал показательным с точки зрения укрепления китайско-российской дружбы. Руководители двух стран регулярно взаимодействуют и расширяют взаимную поддержку, в том числе по вопросам борьбы с западной гегемонией и координации позиций по региональной безопасности.
При этом отмечается, что рекламируемая американцами демократия «пришла в упадок и даже рухнула». По итогам опроса 10,8% респондентов в Китае перестали одобрять концепцию США, определяющую демократию, свободу и права человека. В целом 65,5% опрошенных не одобряют или стали меньше одобрять концепцию США.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень.
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