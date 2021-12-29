Пекин, 29 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Наиболее важны для Китая в настоящее время отношения с Россией, считают более 55% жителей КНР. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного по итогам 2021 года Исследовательским центром издания Global Times.

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Англоязычная китайская газета отмечает, что такой результат получен впервые, хотя подобный опрос проходит ежегодно с 2006 года. Оценка гражданами китайско-российских отношений опередила отношения Пекина с Евросоюзом (44,9%) и США (41,8%).

«Отношения между Китаем и Россией в качестве наиболее важных для страны двусторонних международных отношений выбрали 55,6% опрошенных», — говорится в публикации.

Газета обращает внимание на то, что 2021 год стал показательным с точки зрения укрепления китайско-российской дружбы. Руководители двух стран регулярно взаимодействуют и расширяют взаимную поддержку, в том числе по вопросам борьбы с западной гегемонией и координации позиций по региональной безопасности.

При этом отмечается, что рекламируемая американцами демократия «пришла в упадок и даже рухнула». По итогам опроса 10,8% респондентов в Китае перестали одобрять концепцию США, определяющую демократию, свободу и права человека. В целом 65,5% опрошенных не одобряют или стали меньше одобрять концепцию США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень.

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