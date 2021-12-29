Москва, 29 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Получали бесполезные и ненужные подарки на Новый год 27% жителей России. Не дарили таких подарков 71% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Новогодний подарок

По мнению участников опроса, самые ненужные новогодние подарки — сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), сладости (2%). Все полученные на Новый год подарки назвали ненужными 7% граждан.

Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли ненужными сувениры и статуэтки — 9% против 3%, косметику — 3% против 1% и в два раза чаще — кухонную утварь, посуду и столовые приборы — 4% против 2%.

Опрос по телефону проведен 5 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало. подарок, который больше всего хотят получить на Новый год жители России, — деньги (47%).

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