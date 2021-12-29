Бильбао, Испания, 29 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Бизнесмен из испанской провинции Гипускоа Хосе Мария Альдая, похищенный террористической группировкой ЭТА 8 мая 1995 года и освобожденный 14 апреля 1996 года, умер в возрасте 79 лет в результате болезни. Об этом сообщили агентству EFE источники, близкие к семье бизнесмена.

(сс) Joxemai Граффити с символом группировки ЭТА

Похищение бизнесмена было отмечено широкой поддержкой баскского и испанского общества, которое требовало его освобождения от ЭТА в ходе массовых демонстраций и митингов.

Некоторые из акций протеста закончились столкновениями, спровоцированными радикальными группировками, как, например, инцидент, произошедший 22 июня 1995 года в Сан-Себастьяне, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе женщина Роса Сарра, которая умерла через несколько дней.