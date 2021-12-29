Москва, 29 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Возвращение смертной казни в России в течение ближайших лет невозможно, это может произойти только по причине приостановки моратория на ее применение. Об этом 29 декабря заявил секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«Страны так называемого цивилизованного мира, к которому относится и Россия, подписали соглашение о моратории на смертную казнь. Можно отсюда предположить, что если только произойдет приостановка этого моратория, то такое возможно когда-то, при стечении каких-то обстоятельств. Но, во всяком случае, в ближайшие годы, как мне кажется, этого не будет, потому что Россия на это не пойдет, Европа на это не пойдет и другие страны не поддержат такую позицию», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом Точенов добавил, что существуют и другие способы жесткого наказания, включая пожизненное заключение, которое, по его мнению, работает и является худшим по сравнению со смертной казнью.

Также секретарь СПЧ отметил, что ряд преступлений действительно требуют серьезного наказания, но добавил, что, как он считает, люде не имею права лишать жизни других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность снятия в будущем моратория на смертную казнь в России допустил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.