Махачкала, 29 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Дагестане закрыли три предприятия из-за несоблюдения предписаний главного санитарного врача республики. Руководство этих организаций допустило к работе непривитых сотрудников, хотя с 15 декабря был установлен запрет на работу не прошедших вакцинацию граждан на ряде предприятий, в том числе сферы услуг, торговли, питания, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Марина Каширская ИА REGNUM Закрытый рынок

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«15 декабря наступил срок исполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан по проведению профилактических прививок от COVID-2019 работникам сферы услуг, образования, здравоохранения, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственных и муниципальных служащих, иных работников органов власти и тд. <…> Работа трех предприятий была приостановлена», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, в какой сфере трудились эти организации. Кроме того, в ходе проверок были составлены шесть административных материалов, по которым вынесены решения о штрафах на общую сумму 205 тыс. рублей. Всего же таких материалов было составлено 72.

Напомним, по данным Роспотребнадзора на 28 декабря, в Дагестане за все время пандемии заразился коронавирусом 65 561 человек, в том числе 125 человек — за прошедшие сутки. Выздоровели 60 135 пациентов, не удалось спасти врачам 3181 человека, 12 из них скончались за прошедшие сутки.