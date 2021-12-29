Абакан, 29 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 15 человек, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Умерли 11 женщин (47 лет, 70 лет, 71 год, 73 года, 80 лет, 80 лет, 81 год, 84 года, 84 года, 93 года, 97 лет) и четверо мужчин (59 лет, 63 года, 70 лет, 71 год).

С начала 2021 года в Хакасии скончались уже 1602 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 96 носителей коронавируса, выздоровели 380 человек.