Севастополь, 29 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждён 51 новый случай заражения коронавирусом, данные на утро 29 декабря опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 28 декабря, сообщалось о 58 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 29 декабря в Севастополе зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. 87 человек выписаны после выздоровления», — уточнили в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки в Севастополе также скончались пять пациентов с коронавирусом, их возраст — от 53 до 94 лет.

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Всего в Севастополе с начала пандемии подтверждено 52 602 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 49 764 человека, 1 835 пациентов скончались.