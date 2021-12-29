Абакан, 29 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии выявлено 36 085 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 96 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в республиканском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски

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В Абакане подтверждено 37 новых случаев заражения, в Саяногорске — 13, в Черногорске — десять, в Абазе — три, в Сорске — один.

Выздоровели за сутки 380 жителей Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в регионе был выявлен 101 носитель коронавируса, выздоровели 320 человек.