Москва, 29 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Законопроект о гражданстве РФ не позволяет получать в упрощенном порядке гражданства РФ инвесторам и квалифицированным специалистам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, это следует из внесенного в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты.

«Соответствующие положения Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» не были востребованы на практике», — отмечается в сопроводительных документах.

Кроме того, концепция законопроекта не предполагает предоставления гражданства Российской Федерации на основании формальных критериев, не учитывающих наличия реальной связи лица, претендующего на приобретение российского гражданства, с Российской Федерацией.

В этой связи логично, что для исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка.