Губернатор ЕАО пожинает плоды ошибок руководителей прошлых лет — мнение
Биробиджан, 29 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. На рейтинге губернатора Еврейской АО Ростислава Гольдштейна негативно сказались низкие темпы вакцинации и отчасти — проблемы в системе здравоохранения ЕАО. Такое мнение высказал Центру информационных коммуникаций «Рейтинг» политолог, руководитель регионального отделения Российской ассоциации общественного контроля в Еврейской автономной области Константин Земляникин.
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Вызовами, стоявшими перед главой региона в 2021 году, он назвал пандемию, очень непростую ситуацию в экономике и других сферах жизни региона в связи с погодными условиями, в том числе с подтоплением.
Он напомнил об увольнении главы Смидовичского района Максима Шупикова. Назначенного на его место бывшего депутата законодательного собрания, председателя регионального отделения «Единой России» Евгения Башкирова политолог назвал по всем параметром подотчётным губернатору человеком и констатировал укрепление вертикали власти.
Как плюсы он также отметил то, что 2021 год Еврейская автономная область заканчивает без долгов перед бюджетниками и с гарантиями компенсацией потерь, которые жители региона понесли в отопительный сезон и из-за сбоев на объектах электроэнергетики.
Он обратил внимание на то, что кадровый вопрос в здравоохранении ЕАО решить будет непросто, при этом винить в возникновении этой ситуации Ростислава Гольдштейна не стоит: «Он пожинает плоды системных ошибок руководителей прошлых лет и вынужден решать эти вопросы в оперативном порядке. Это, конечно, слабое утешение, но этот фактор не является определяющим в оценке результатов работы губернатора».
Как сообщало ИА REGNUM, жалобы врачей и жителей региона на состояние системы здравоохранения и финансирование медучреждений участились. В сосудистом центре Еврейской автономной области отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. В роддоме нет неонатологов и некому принимать роды, уволились все хирурги, собираются перестать работать семь реаниматологов. Врачи жалуются на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку из-за нехватки медицинских кадров, пациенты — на низкое качество медицинских услуг и слабую материальную базу медучреждений.