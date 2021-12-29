Джакарта, , 09:56 — REGNUM По меньшей мере 10 граждан Индонезии погибли, когда судно, на борту которого находилось 57 нелегальных индонезийских рабочих, затонуло у побережья Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

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Посол Индонезии в Малайзии заявил, что четыре члена экипажа и 35 пассажиров были спасены во время инцидента.

«10 тел были найдены, а остальные все еще числятся пропавшими без вести. Корабль отправился из района Бату Бара на Суматре», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Малайзии.

Это второе кораблекрушение с индонезийскими мигрантами на борту, которое произошло у побережья Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечение безопасности акватории Натуна, острова Риау, является приоритетной программой агентства морской безопасности Индонезии в 2022 году.

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