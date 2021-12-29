Владивосток, 29 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Для губернатора Приморья Олега Кожемяко 2021 год был непростым, насыщенным социально-политическими событиями, выразил мнение Центру информационных коммуникаций «Рейтинг» политолог Петр Ханас.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

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«Если оценивать деятельность губернатора исходя из позиций реализации ранее заявленных планов развития территории, то здесь мы видим 100-процентную эффективность. Все мероприятия, запланированные правительством РФ и правительством Приморья, выполнены полностью. В целом доверие населения к губернатору в течение года находилось на стабильно высоком уровне в 55−65%. Эти показатели выше среднего по ДФО. По утвержденным в начале этого года президентом России Владимиром Путиным критериям оценки деятельности губернатора, Олег Кожемяко находится в тройке лидеров глав дальневосточных регионов.

По итогам года усилился его аппаратный и политический вес на уровне федеральной системы власти. Как следствие — увеличился и лоббистский потенциал Приморья в целом. Олег Кожемяко избран в руководящий орган власти партии «Единая Россия» — высший совет партии. Всего три губернатора ДФО удостоились чести работать в руководящем партийном органе.

Главным политическим событием уходящего года в крае были выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Приморья. Кожемяко удалось удержать позиции региона и в этих органах власти, сохраняя легитимность и доверие к региональным и федеральным органам власти и президенту страны.

Надо отметить, что деятельность губернатора проходит в условиях повторяющихся информационных вбросов и манипулирования со стороны «псевдополитической экспертизы» и информационного давления «новых» медиаресурсов, аффилированных с бывшей политической элитой края. Полное наведение порядка в этой сфере затруднено позицией многовекторности действующего вице-губернатора по внутренней политики. Фактически это, наряду с крайне неоднозначными событиями вокруг отдельных политических персон Приморья, является факторами риска для политической сферы края.

Вместе с тем, можно констатировать, что «большой политический сезон», который стартует в Приморье в 2022 году, будет более прогнозируемым и стабильным. Похоже, что период социально-экономической турбулентности и политической неопределённости для Приморья закончен. В это непростое время губернатор Олег Кожемяко подтвердил свои позиции эффективного управленца и политика», — считает политолог Петр Ханас.

В Национальном рейтинге губернаторов за 2021 год Олег Кожемяко занял 40 место.

Как сообщало ИА REGNUM, для губернатора Колымы Сергея Носова 2021 год стал годом подведения предварительных итогов его пребывания на посту. Три года прошло с момента его избрания и если 2020 год прошёл под знаком эпидемии COVID-19, нарушившей многие планы, то в этом году необходимо было продемонстрировать первые значимые результаты работы, высказал мнение Центру информационных коммуникаций «Рейтинг» политконсультант Сергей Наследков.