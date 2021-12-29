Грозный, , 09:42 — REGNUM В Чечне присвоено звание «Заслуженный работник культуры ЧР» министру культуры ЧР Айшат Кадыровой. Указ об этом подписал глава региона Рамзан Кадыров, о чем он написал 28 декабря на своей странице в соцсети Instagram. Кроме дочери главы республики, высоких наград Чечни был удостоен еще ряд работников культуры.

Айшат Кадырова Mk-chr.ru

«Я с удовольствием присвоил почётное звание «Заслуженный работник культуры ЧР» министру культуры ЧР Айшат Кадыровой, а также наградил ряд отличившихся работников сферы культуры и журналистов ЧГТРК «Грозный»,— написал чеченский лидер.

Напомним, на днях Айшат Кадыровой была присуждена медаль «За защиту прав человека». Этой награды она удостоена за вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан и другие заслуги. Ранее, в марте 2020 года, Айшат Кадырова была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства республики на посту директора модного дома Firdaws.

Напомним, 1 сентября 2020 года дочь Рамзана Кадырова 21-летняя Айшат Кадырова была назначена на должность первого замминистра культуры Чечни. В октябре 2021 она стала министром культуры.

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