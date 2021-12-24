Грозный, , 15:48 — REGNUM Дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова награждена медалью «За защиту прав человека». Высокая награда республики вручена молодому министру культуры региона за вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан и другие заслуги. Представление на вручение выдала общественная комиссия аппарата уполномоченного по правам человека в Чечне.

Айшат Кадырова Mk-chr.ru

«Знак отличия передан Айшат Рамзановне за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью», — написал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухаджиев.

Напомним, для Айшат Кадыровой это уже вторая высокая награда за последние два года. В 2020 году «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства республики» её удостоили медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».

На днях была отмечена наградой и другая дочь главы республики — Хадижат Кадырова — начальник департамента дошкольного образования города Грозный. Её наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».