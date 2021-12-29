Кемерово, , 09:42 — REGNUM В Прокопьевске более сотни детей из татарской, немецкой, башкирской и украинской диаспор встали в многонациональный хоровод. Они исполняли национальные песни и танцы, рассказали в правительстве региона.

Национальная городская ёлка в Прокопьевске Администрация правительства Кузбасса

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Национальная городская елка в Прокопьевске прошла в 18-й раз. Организаторы праздника считают, что он помогает укрепить межнациональную дружбу с малых лет.

По официальным данным, основной национальный состав в Прокопьевске представляют четыре диаспоры: русские (170 тысяч человек), татары и башкиры (20 тысяч), украинцы (5 тысяч) и немцы (3 тысячи).