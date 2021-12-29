Челябинск, 29 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Челябинской области 28 декабря зафиксировали 490 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 145 820 заразившихся. Выздоровел из них 135 831 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается 2697 человек. От ковида скончались ещё 28 граждан.