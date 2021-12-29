Берлин, 29 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Противоречия между позициями канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок в отношении «Северного потока — 2» свидетельствуют о возникновении кризиса внутри немецкого правительства. Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат бундестага от партии"Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

По его словам, газопровод превратился из частного коммерческого проекта в «геополитическую проблему» непосредственно по идеологическим соображениям.

Депутат считает, что правительство оторвано от реальности и ставит под угрозу не только проверенное десятилетиями энергетическое партнерство между Германией и Россией, но и стабильность поставок энергоносителей в Европу.

Котре выразил надежду на то, что в конце концов Шольц сможет одержать верх над «упрямыми идеологами» партии «Зеленых».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Европейский союз превращает проект газопровода «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией.

Дипломат подчеркнул, что ЕС «совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе, какие перспективы спотовых контрактов на газ, и вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве вопреки всему».

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