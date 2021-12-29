Майминский район, Алтай, 29 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай правоохранители выясняют обстоятельства поджога автомобиля УАЗ Патриот. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в полицию обратился 33-летний житель Новосибирска.

МВД по Республике Алтай Поджог автомобиля на Алтае

По предварительным данным, работавший у него 25-летний земляк в тот день пришёл разбираться из-за задержки зарплаты, взяв с собой канистру с бензином.

«Услышав ответ о невозможности произвести выплату в ближайшие сроки, мужчина разозлился, после чего на глазах автовладельца подошел к его автомобилю, разбил стекло, облил бензином салон автомобиля и произвел поджег», — отметили в ведомстве.

В результате внедорожник сгорел полностью. Сам потерпевший оценил свои убытки в 700 тыс. рублей. Подозреваемый к настоящему времени признал свою вину. По факту поджога назначены экспертизы.

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