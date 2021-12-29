Благовещенск, 29 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Не подлежит восстановлению автомобиль, который сжёг житель Благовещенска. Мужчина задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Известно, что таким образом амурчанин выразил ревность к своей бывшей сожительнице.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

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Помимо автомобиля девушки от огня пострадала рядом стоящая машина. Осуществивший поджёг мужчина уже был ранее судим. Его задержали и доставили в полицию. Свой поступок он объяснил ревностью.

Сумма ущерба оценивается в 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Дагестане неизвестный поджёг автомобили патрульно-постовой службы, припаркованные у здания отдела внутренних дел. Установить личность злоумышленника пока не удалось.