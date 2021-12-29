Джакарта, 29 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Обеспечение безопасности акватории Натуна, острова Риау, является приоритетной программой агентства морской безопасности Индонезии в 2022 году, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Агентство морской безопасности усилит сотрудничество с ВМС Индонезии. В водах Натуны часто происходят различные нарушения, в том числе кража рыбы иностранными судами.

Напомним, береговая охрана Индонезии задержала рыболовное судно под флагом Вьетнама 24 декабря 2021 года.