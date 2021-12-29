Иваново, 29 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Сразу два новых назначения в правительство Ивановской области произведены распоряжением губернатора Станислава Воскресенского 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алексей Кокуев, пресс-служба Правительства Ивановской области Иваново

Людмила Дмитриева назначена на должность первого заместителя председателя правительства Ивановской области. Юлия Васильева назначена руководителем комплекса экономического развития в статусе заместителя председателя правительства региона. Также внесены изменения в распоряжение главы региона, касающееся распределения обязанностей между должностными лицами, входящими в структуру правительства Ивановской области.

Людмила Дмитриева в статусе первого заместителя правительства Ивановской области будет курировать стратегические направления развития региона, в том числе — создание межвузовского кампуса, развитие квартала мануфактур, цифровизацию. Она также будет отвечать за реализацию Указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в регионе и приоритетных проектов. В сфере её деятельности также — внедрение современных образовательных технологий, научных исследований, инновационных и цифровых технологий в регионе, деятельность проектного офиса правительства Ивановской области, она будет отвечать за сферу госзакупок и развития конкуренции в Ивановской области.

Юлия Васильева в статусе заместителя председателя правительства Ивановской области возглавит руководить комплексом экономического развития. Отметим, что до назначения она более 20 лет работала в АО «Полет» Ивановский парашютный завод, в том числе более 18 лет — в должности генерального директора компании.