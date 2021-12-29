Улан-Удэ, 29 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено ещё десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Все скончавшиеся были старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в республике умерли 2412 больных.

В настоящее время в ковидных стационарах лечатся 1042 пациента, состояние 844 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находится 129 тяжёлых больных, 74 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 2005 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1419 коек: занято — 1042, свободно — 377 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,4%», — отметили в оперштабе.