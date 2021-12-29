Ханты-Мансийск, 29 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 29 декабря обнаружено 163 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 177.

Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 34 случая за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 29 декабря подтвердили 95 3553 случаев заражения коронавирусом, вылечились 88 936 человека, скончались 1972 (шесть за минувшие сутки).