Москва, 29 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В России отмена учета износа транспортного средства и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость ОСАГО до 60% для некоторых водителей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

«Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования», — сказал он.

Юргенс добавил, что появление законопроекта ожидается в I квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут.

Он также уточнил, что автовладельцы, которые редко попадают в ДТП, скорее всего, почти не заметят повышения стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в топ-3 лучших страховых компаний 2021 года, по мнению жителей России, вошли «Росгосстрах» (17%), «Сбербанк страхование» (14%), третье место разделили «Альфа страхование» и «Согаз» (по 9%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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