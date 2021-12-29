Томск, 29 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета в учреждениях социальной защиты Томской области достиг 99%. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в администрации региона.

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В домах-интернатах для престарелых и инвалидов от коронавируса привито 1642 проживающих, из них уже ревакцинировались 1154 человека.

По словам начальника областного департамента социальной защиты населения Марины Киняйкиной, стопроцентный коллективный иммунитет сформирован в доме-интернате для престарелых и инвалидов Александровкого района и в Итатском доме-интернате.

В обладминистрации заверили, что коллективный иммунитет достигнут и в других учреждениях соцзащиты, работники которых предоставляют услуги населению.

Киняйкина подчеркнула, что в домах-интернатах продолжает действовать двухнедельный сменный режим работы сотрудников. На вахту их допускают только при наличии сертификата здоровья и отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, всего в Томской области работают 23 центра социальной поддержки населения и десять домов-интернатов для престарелых и инвалидов.