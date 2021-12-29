Уфа, 29 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Четыре раза получил прививку от COVID-19 глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Samadm.ru Вакцинация

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28 декабря Хабиров в формате большого интервью ответил на вопросы журналистов.

Глава региона сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в Башкирии позволяет не вводить дополнительные ограничения, при этом после новогодних праздников ситуация может измениться.

Он отметил, что пока штамм «Омикрон» в регионе не выявлен, при этом в России случаи заражения есть, поэтому новая разновидность коронавируса может дойти и до Башкирии.

«Есть то, что нас немного успокаивает. Мы вакцинировали первым компонентом уже 2 178 664 человека. К Новому году доведём количество до 2,2 млн жителей. Для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 2,4−2,45 млн человек. Мы подбираемся к этому. Важно и то, что растёт количество людей, которые ревакцинируются. Их уже более 200 тысяч», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что Хабиров получил прививку от COVID-19 уже четыре раза.

«Я сказал себе, что не хочу болеть. Потому что знаю о последствиях. У меня совсем маленькие дети, и я должен быть здоровым. А болезнь очень сильно бьёт по здоровью. Она потом догоняет, вот это плохо», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии примерно в 15 муниципальных образованиях перевыполнили план вакцинации, а в около 15 муниципалитетах план выполнен менее чем на 60%.