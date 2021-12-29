Кемерово, 29 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Оперативный штаб Кемеровской области больше не будет публиковать данные о числе заразившихся коронавирусом за сутки в разрезе муниципальных образований. Эту статистику можно будет увидеть только по итогам месяца.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«По информации Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня данные о количестве заболевших в разрезе муниципальных образований не будут предоставляться в ежедневной сводке. Эта статистика будет приводиться по итогам месяца», — уточнил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Напомним, что ранее в ежедневной сводке оперативного штаба региона выводились сведения по числу заразившихся коронавирусом за сутки в каждом отдельно взятом населённом пункте.