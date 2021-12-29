Нижний Новгород, 29 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В 2022 году все регионы Поволжья получат федеральные средства на ремонт и оснащение школ. При первом распределении средств на 2023 год на данные цели в число получателей федеральной поддержки не попали три региона ПФО. Это следует из распоряжения, подписанном председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счёт этих средств будут обновлены более 2 тыс. учебных заведений страны. Федеральные субсидии будут поступать на принципах софинансирования.

На 2022 год между регионами распределено 66,54 млрд рублей. Согласно документу, в 2022 году из регионов Поволжья наибольший размер федеральных средств получит Башкирия — 2 940 532,5 тыс. рублей. Также значительная поддержка будет оказана Татарии (2 278 822 тыс. рублей), Чувашии (1 723 013,2 тыс. рублей) и Оренбуржью (1 084 775,8 тыс. рублей).

Далее по объёму поддержки идут Саратовская область (961 064 тыс. рублей), Самарская область (899 768,7 тыс. рублей), Мордовия (701 268,5 тыс. рублей), Нижегородская область (606 486,7 тыс. рублей) и Пензенская область (583 200,2 тыс. рублей).

Другие пять регионов ПФО получат менее 500 млн рублей. Это Кировская область (427 393,2 тыс. рублей), Удмуртия (393 144,1 тыс. рублей), Марий Эл (378 648,2 тыс. рублей), Прикамье (351 079,9 тыс. рублей) и Ульяновская область (175 059,2 тыс. рублей).

На 2023 год распределено почти 25,1 млрд рублей. В числе получателей из регионов Поволжья нет Татарии, Кировской и Ульяновской областей. Другие субъекты округа получат следующие суммы: Башкирия — 1 143 128,2 тыс. рублей, Чувашия — 576 200,4 тыс. рублей, Нижегородская область — 254 944,5 тыс. рублей, Удмуртия — 245 641,8 тыс. рублей, Марий Эл — 96 928,2 тыс. рублей, Мордовия — 677 484,9 тыс. рублей, Пензенская область — 432 282,6 тыс. рублей, Оренбургская область — 115 149,4 тыс. рублей, Самарская область — 75 159 тыс. рублей, Пермский край — 28 850 тыс. рублей, Саратовская область — 28 159,5 тыс. рублей.