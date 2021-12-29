Ереван, 29 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Следователи генпрокуратуры Армении закрыли уголовное в отношении экс-директора Службы национальной безопасности республики, лидера оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артура Ванецяна. Об этом сообщил его адвокат Ерванд Варосян в соцсети Facebook.

Azatutyun.am Артур Ванецян

«Уголовное преследование в отношении Ванецяна было прекращено из-за отсутствия состава преступления», — говорится в сообщении.

Адвокат отметил, что снято обвинение и в подготовке к покушению на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и в узурпации власти. Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Ванецяна отменили.

Варосян напомнил, что дело тянулось один год, один месяц и десять дней. За это время проводили обыски у Ванецяна и его родителей. На телевидении «пугающий голос» рассказывал о его подготовке к убийству Пашиняна.

Напомним, Ванецяна правоохранители задержали в декабре 2020 года. Генпрокурор настаивал на его аресте, но суд выбрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Лидера оппозиции обвиняли в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия, подготовке узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля группой лиц.