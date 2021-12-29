Ульяновск, 29 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом, но при этом растёт заболеваемость ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам работы оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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На заседании губернатор Алексей Русских констатировал, что заболеваемость COVID-19 в Ульяновской области продолжает снижаться. По его словам, амбулаторно (то есть дома) лечатся порядка 4,5 тыс. ковидных больных, госпитализированы около 900 пациентов с коронавирусом.

«В то же время снижаются темпы вакцинации населения от COVID-19. За выходные в области вакцинировалось по 300−400 человек в среднем в сутки», — сказал Алексей Русских.

На заседании также было отмечено, что растёт уровень заболеваемости острыми вирусными инфекциями и гриппом.

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Напомним, что в пиковый период в Ульяновской области вакцинировались до 6 тыс. человек в сутки. Всего регион получил более 800 тыс. компонентов вакцин от ковида, в настоящее время привиты свыше 622 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 505 тыс. человек. План выполнен на 78,4%.

Отметим, что за последние две недели, с 15 по 28 декабря, ежесуточное количество выявляемых случаев заражения коронавирусом сократилось с 304 до 260.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 декабря в регионе против гриппа привились 577 589 человек, что превысило 52% населения Ульяновской области. За период с 6 по 12 декабря ОРВИ и гриппом заболели 8586 жителей, что на 8,15% выше, чем было неделей ранее (с 29 ноября по 5 декабря).