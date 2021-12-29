Улан-Удэ, 29 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 76 074. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 169 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 140 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 292 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 70 615 человек. По данным на 29 декабря, число контактных лиц в республике составляет 10 113 жителей.