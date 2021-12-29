Красноярск, 29 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в Красноярском крае. Об этом 29 декабря в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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За последние семь дней количество заболевших на 100 тысяч населения снизилось со 156,7 до 131,0. Показатель распространения коронавирусной инфекции Rt составил 0,83.

Снижается в крае и заболеваемость внебольничными пневмониями (на 9,7% по отношению к предыдущей неделе). По данным Горяева, у 25% из общего числа заболевших внебольничная пневмония являлась коронавирусной.

На протяжении последних трёх недель декабря в целом по краю постепенно снижается уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.

«С учётом продолжающейся тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19, ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями можно предполагать, что риски для взрывного роста заболеваемости на предстоящие праздники носят минимальный характер», — отметил Дмитрий Горяев.

Однако, по его словам, угроза распространения вирусных инфекций и возвращения к пиковым значениям после новогодних каникул сохраняется. В связи с этим он попросил жителей края соблюдать ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 декабря в Красноярском крае выявлено 171 425 носителей коронавируса, выздоровели 155 414 человек, скончались 8507 ковид-пациентов.