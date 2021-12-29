Ульяновск, 29 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Ульяновскую область поступила очередная крупная партия вакцины от ковида. При этом в регионе падают темпы вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Всего в Ульяновскую область передано свыше 800 тыс. доз различных видов российских вакцин от COVID-19, в том числе накануне поступило 32,1 тыс. комплектов «Спутника V» и 1 тыс. доз «Спутника Лайт». В наличии 190 тыс. доз.

Исполняющий обязанности главы минздрава Александр Гашков доложил на заседании, что от ковида привиты 622 164 жителя Ульяновской области, что составляет 78,4% от плана. Из них привились двумя компонентами 504 689 ульяновцев.

Ревакцинацией в регионе охвачено 85 437 человек.

Напомним, что в Ульяновской области с начала пандемии в сделано 1 597 208 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время под наблюдением остаются 11 866 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 119 948 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 113 892 человека, умерли 3736 ковидных больных.