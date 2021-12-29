Кемерово, 29 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 декабря, за сутки выявили 325 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 332 случая, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 311 пациентов выздоровели, пятеро скончались, медицинскую помощь получают 7175 пациентов с COVID-19.

Всего в Кузбассе выявили 84 623 носителя коронавируса, 75 743 человека выздоровели, 1705 пациентов выздоровели.