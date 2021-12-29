Оренбург, 29 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В школах Оренбургской области 20 декабря отменяют очные занятия. Причиной стали морозы ниже минус 25 градусов, пишут СМИ.

23.mchs.gov.ru Морозы

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Так в Бузулуке отменены занятия для всей первой смены (с первого по одиннадцатый класс). Школьники занимаются дистанционно, сообщили журналистам в администрации города.

В Оренбурге решение о том, посещать ли ребёнку школу в эти морозные дни, принимают законные представители ребёнка. Есть только общие рекомендации гороно, согласно которым не идти в школу могут ученики начальных классов при температуре ниже минус 25 градусов, пятый-восьмой классы при температуре воздуха ниже минус 28, а более старшие — при отметке на термометре ниже минус 30 °C.

Образовательные организации Оренбурга в любом случае работают в штатном режиме. Учебный процесс организуют для любого количества детей.