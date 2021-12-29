Штат Калифорния, США, , 06:04 — REGNUM Второй пожизненный тюремный срок получил, согласно приговору федерального суда, Джон Ирнест, устроивший стрельбу в синагоге в 2019 году в американском штате Калифорния. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба минюста США.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

22-летний Ирнест, во время стрельбы в синагоге убивший женщину, ранивший троих человек и покушавшийся на жизнь ещё 50 человек, должен будет отбыть два пожизненных срока в тюрьме, без права на условно-досрочное освобождение. В рамках сделки с обвинением мужчине удалось избежать смертной казни в обмен на признание своей вины.

Напомним, в апреле 2019 году Ирнест открыл огонь по людям, собравшимся во время иудейского праздника в синагоге городка Пауэй. Ему удалось произвести десять выстрелов из штурмовой винтовки, после чего оружие заклинило. Мужчина скрылся с места преступления, но позднее сам сдался властям. Кроме того, он признался в попытке поджога мечети в городе Эскондидо, внутри которой находились семь человек. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в штате Калифорния назначил пожизненный срок заключения мужчине, устроившему стрельбу в синагоге, в результате которой погиб один человек и пострадали ещё трое.

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