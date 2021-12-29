Владивосток, 29 декабря, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В Приморье в новогодние праздники энергетиков усилят дополнительными бригадами и техникой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

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Отмечается, что холода показали ряд сбоев в работе коммунальных систем в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Надеждинском и Партизанском районах.

Энергетики уже сформировали дополнительные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием и готовые работать в праздники. Все предприятия отрасли перешли на усиленный режим работы.

Губернатор Олег Кожемяко поручил обеспечить бесперебойную работу предприятий жизнеобеспечения края.

«Необходимо организовать работу дежурных служб, усилить аварийные бригады, обеспечить их техникой, запчастями, оборудованием, закрепить ответственных. Нужно сделать все, чтобы люди в праздники были обеспечены всеми коммунальными услугами», — сказал глава Приморья.

На особом контроле находятся северные районы. В частности, дополнительные источники питания привезли в ряд сел Красноармейского района.

«Реагирование на аварийные ситуации должно быть мгновенным. Важно отладить взаимодействие служб, чтобы не допускать длительных отключений, которые, в свою очередь, являются причиной новых отключений», — добавил Кожемяко.

Также губернатор акцентировал внимание на недопущение сбоев в вывозе мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по поручению губернатора Алексея Русских службы переводятся на режим повышенной готовности.