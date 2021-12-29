Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Парана в аргентинском портовом городе Росарио установил новый антирекорд — 18 сантиметров — и парализовал судоходство и сельское хозяйство. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

Засуха

По прогнозам Национального института водных ресурсов, уровень реки остается предельно низким на протяжении всего летнего периода из-за отсутствия дождей.

Обмеление водного потока угрожает выработке электроэнергии на ГЭС в Якирете. Кроме того, ожидается рост стоимости зерна, транспортируемого речными путем. Из-за проблем с орошением пострадают прибрежные сельские и рыбные хозяйства. Особенно сильно пострадают рисовые плантации, для орошения которых необходимы паводковые затопления полей. Есть риск нехватки питьевой воды.