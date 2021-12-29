Красноярск, 29 декабря, 2021, 03:36 — ИА Регнум. В среду, 29 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 07:20 на Театральной площади было — 9 °C.

Ночью с 29 на 30 декабря ожидается до −12… −9 °C, облачно, без осадков.

Скорость южного ветра 2−7 м/с, в западной части Красноярска порывы до 11 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В четверг, 30 декабря, в Красноярске до −10… −8 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −21… −17 °C.

В пятницу, 31 декабря, в Красноярске ожидается до −16… −14 °C днём и до −17… −13 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель.

29−30 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Напомним, что в Красноярске режим «чёрного неба» продолжает действовать до 19 часов 29 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, два города Красноярского края — Красноярск и Минусинск — в последнюю неделю уходящего года живут под «чёрным небом», в них объявлены режимы неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.