Нью-Йорк, США, , 02:40 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 декабря, разнонаправленно на фоне «Ралли Санта-Клауса», рождественского настроения на Уолл-стрит и сдержанных надежд на не столь большую опасность штамма «Омикрон», как ожидалось.

Биржа Ryan Lawler

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 95,83 пункта (0,26%), до уровня 36 398,21 пункта. S&P 500 подешевел на 4,83 пункта (0,10%), до уровня 4786,36 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 89,54 пункта (0,56%), до уровня 15 781,72 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,53 (0,70%), до уровня $76,10 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 декабря, первые после католического Рождества, уверенным ростом.

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