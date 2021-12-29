Тирана, 29 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Балуку 28 декабря заявила, что Албания поможет Косово преодолеть энергетический кризис и бесплатно поставит Косово 7680 МВт·ч 31 декабря и 1 января.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, об этом же заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Ожидается, что Косово вернет Албании этот же объем электричества в период с июня по сентябрь.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что выходом из энергетического кризиса для Косово станет либо рост цен на электроэнергию, либо сокращение потребления электричества.